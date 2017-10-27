Джемилев считает, что освобождение политзаключенных станет началом освобождения Крыма

Лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев считает, что освобождение политзаключенных будет и началом освобождения аннексированного Крыма.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в ходе пресс-конференции с заместителями председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеровым и Ахтемом Чийгозом в аэропорту «Борисполь».

«Это, конечно, первый шаг. И мы надеемся, что и в дальнейшем мы будем освобождать наших политзаключенных… Впереди у нас предстоит очень большая задача. Разумеется, на этом мы не будем останавливаться. И я думаю, что это начало будет освобождения и Крыма, восстановление территориальной целостности нашей страны», - подчеркнул также Джемилев.

Он также выразил благодарность всем, кто приложил усилия к освобождению Чийгоза и Умерова, в частности, и президенту Петру Порошенко.

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Умеров, со своей стороны, также выразил благодарность всем, кто приложил усилия к его освобождению.

"Но, я уверен, что если будет так продолжаться, если тема Крыма не будет сходить со страниц СМИ, то процесс будет продолжаться и дальше. Обязательно вслед за освобождением отдельных людей произойдет деоккупация Крыма и восстановление территориальной целостности Украины", - подчеркнул Умеров.

Как сообщал УНИАН, 11 сентября так называемый «верховный суд Крыма» осудил заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Чийгоза к 8 годам заключения в колонии. Оккупационные власти обвинили его в организации массовых беспорядков на территории Крыма.

27 сентября так называемый «Симферопольский районный суд» признал Умерова виновным в призывах к нарушению территориальной целостности России и приговорил к двум годам колонии-поселения. Также ему на два года запретили заниматься общественной деятельностью.

25 октября председатель Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Рефат Чубаров сообщил, что Умерова и Чийгоза выдали Турции, и они приедут в Украину.

Чубаров также заявил, что в процессе освобождения Умерова и Чийгоза были задействованы президент Украины, лидеры других стран, Меджлис и адвокаты.

Сегодня в 16.00 планируется встреча президента Украины Петра Порошенко с Умеровым и Чийгозом в Администрации главы государства.