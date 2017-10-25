Чубаров об освобождении Умерова и Чийгоза: россияне пошли навстречу просьбе Эрдогана

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Украины (фракция «БПП») Рефат Чубаров заявляет, что двух заместителей председателя Меджлиса Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза выдали Турции, далее они должны отправиться в Украину. Об этом он сказал в комментарии УНИАН, отвечая на вопрос по поводу информации о передаче Турции Умерова и Чийгоза.

"В течение последних двух недель мы все были в активной фазе, связанной с освобождением политзаключенных Крыма, политзаключенных Кремля. Сегодня утром мы вступили в этап, связанный с освобождением заместителей председателя Меджлиса Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза", - сказал депутат.

Он добавил, что еще не получил подтверждения, что они находятся на борту самолета, который уже садится в Анкаре. "Но надеюсь, что они действительно на борту самолета. Подтверждения я еще не получил", - отметил Чубаров.

Он пояснил, что "должно было быть так, что они вылетают в Турцию, а затем уже следуют в Украину".

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На вопрос, каким образом была достигнута договоренность о выдаче их Россией Турции, парламентарий подчеркнул, что в освобождении заложников задействовано много сторон, в частности, это европейские политики, среди которых и канцлер Германии Ангела Меркель, а также привлекались президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Украины Петр Порошенко.

"Я думаю, что россияне пошли по этому пути, они пошли навстречу просьбе Эрдогана", - сказал Чубаров.

Также на уточнение, были ли какие-то условия освобождения Умерова и Чийгоза, Чубаров сказал: "Какие могут быть условия? Да, они освободили их".

Как сообщал УНИАН, 9 октября президент Украины Петр Порошенко заявил о достижении договоренности с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом по координации действий в защите прав и свобод граждан Украины в оккупированном Крыму.

В течение сентября в оккупированном Крыму по результатам несправедливых судебных процессов были вынесены приговоры трем политическим и общественным деятелям за их критику российской оккупации и аннексии Крыма.

11 сентября так называемый «Верховный суд Крыма» осудил заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Чийгоза к 8 годам заключения в колонии.

22 сентября так называемый «Железнодорожный районный суд Симферополя» назначил украинскому журналисту Николаю Семене наказание в виде 2,5 лет условно с испытательным сроком 3 года и запретом заниматься публичной деятельностью.

27 сентября так называемый «Симферопольский районный суд» признал Умерова виновным в призывах к нарушению территориальной целостности России и приговорил к двум годам колонии-поселения. Также Умерову на два года запретили заниматься общественной деятельностью.