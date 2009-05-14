В посольстве ФРГ в Украине документов по скандалу с Луценко нет

Посольство ФРГ в Украине не имеет никаких документов относительно инцидента при участии министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО в аэропорту г. Франкфурта-на-Майне.

Об этом УНИАН сообщила первый секретарь – руководитель отдела прессы посольства Федеративной Республики Германия в Украине Зигрун МАЙЕР.

По ее словам, заявление депутата Александра ЕФРЕМОВА, что "в Украину поступили документы от посла Германии в Украине относительно инцидента в аэропорту, не отвечает действительности. Посол не мог передать настоящие документы, поскольку их физически в посольстве не существует”.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром народный депутат Украины, первый заместитель лидера фракции Партии регионов А.ЕФРЕМОВ сообщил журналистам, что в Украину уже поступили документы от посла Германии в Украине относительно инцидента, произошедшего при участии министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО в аэропорту Франкфурта-на-Майне.

В то же время позже, в другом комментарии, депутат отметил, что документы поступили от посла Украины в Германии. В частности, А.ЕФРЕМОВ сообщил, что от посла Украины в Германии в парламент поступили документы, в которых указывается, что инцидент с Ю.ЛУЦЕНКО имел место, «и наша делегация была в соответствующем состоянии алкогольного опьянения».