Необходимо пройти сложный путь, чтобы лишить Россию права вето в Совбезе ООН - Климкин

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявляет, что необходимо пройти сложный путь, чтобы лишить Россию права вето в Совете безопасности ООН.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на конференции "Киевские трансатлантические диалоги".

В частности, его спросили, можно ли как-то лишить Россию права вето в Совете безопасности ООН.

"Конечно, но к этому необходимо идти очень сложным путем. Что к этому может привести? Во-первых, реформа ООН, а Россия ее блокирует. И во-вторых - это возможное решение Международного суда. Для чего и работаем в Международном суде ООН. То есть, это конечно, сложный процесс. Это нельзя сделать сегодня-завтра, но нужно быть последовательными, и Россия это понимает, и этого очень боится", - подчеркнул Климкин.

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Также глава МИД заявил, что ООН является незаменимым элементом для поддержания "международной архитектуры", но организация требует срочного реформирования всей своей структуры. "Один из моих друзей однажды сказал очень грустную шутку, я считаю, что это очень грустная шутка - что нам понадобится Третья мировая война, чтобы реформировать Совет безопасности (ООН)", - заявил Климкин.

"Но мы должны быть честными и справедливыми, понимая реальность, и мы понимаем, что мы имеем Россию, постоянного члена Совета безопасности и агрессора, который принципиально блокирует любую попытку противодействия российской агрессии в Украине. И, отчасти, значение нашего (непостоянного) членства и значение нашей настроенности в Совете безопасности ООН касалось и касается дальнейшего продвижения реформы Организации Объединенных Наций", - сказал Климкин.

Как сообщал УНИАН ранее, министр иностранных дел Украины Павел Климкин подчеркивает, что необходимо вести речь о новых санкциях против Российской Федерации.

Глава МИД подчеркнул, что его главная задача на посту министра заключается в том, чтобы на международном уровне "сохранять дух солидарности, который мы имеем на протяжении всех этих 3,5 лет российской агрессии против Украины".

"Значение введения санкций против агрессора является совершенно уникальным явлением в истории международных отношений", - заявил Климкин.