Необходимо говорить о новых санкциях против РФ - Климкин

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин отмечает, что необходимо говорить о новых санкциях против Российской Федерации. Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на конференции "Киевские трансатлантические диалоги".

Глава МИД подчеркнул, что его главная задача на посту министра заключается в том, чтобы на международном уровне "сохранять дух солидарности, который мы имеем на протяжении всех этих 3,5 лет российской агрессии против Украины".

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"Значение введения санкций против агрессора является уникальным явлением в истории международных отношений", - заявил Климкин.

Он напомнил, как после войны в Грузии в 2008 году Европейский Союз начал так называемое партнерство по модернизации, а Соединенные Штаты Америки проводили идею "перезагрузки" в отношениях с РФ.

"Сейчас все четко осознают, что отношения на основе доверия с такой Россией невозможны. Это совершенно невозможно. И потому, что Россия нарушила любого рода обязательства, которые имели юридическую и политическую силу, сейчас значение отношений с Россией также полностью отличается, чем до того", - сказал Климкин.

Глава МИД выразил убеждение, что "санкции бесспорно срабатывают". Также Климкин убежден, что политическое давление на Россию также срабатывает.

"Я убежден, что мы должны иметь возможность сохранить этот уровень международной поддержки. Речь идет о новых санкциях, речь идет о новых идеях, каким образом в дальнейшем усилить это международное давление, и также речь идет о сохранении этого уровня солидарности", - подчеркнул Климкин.

Как сообщал УНИАН ранее, министр иностранных дел Украины Павел Климкин рассказал о причинах задержек в проведении новых встреч в "нормандском формате".

"Переговоры имеют смысл, когда все хотят разговаривать. Сейчас мы имеем ситуацию, когда Россия пытается выходить с какими-то трюками. Это известное предложение Путина относительно миротворцев, поскольку мы предлагали это в 2015 году. Он, специально выжидая, дал это только сейчас для того, чтобы изменить последовательность того, что нам делать на Донбассе", - сказал Климкин, отвечая на вопрос, когда возможно продолжение переговоров в "нормандском формате".