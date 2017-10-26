Франция призвала РФ освободить за Умеровым и Чийгозом всех незаконно удерживаемых в Крыму украинцев

Франция в связи с освобождением незаконно осужденных оккупационными властями в Крыму заместителей председателя Меджлиса Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза призвала освободить всех незаконно удерживаемых в Крыму украинцев.

Читайте также"Это хорошая новость": в ЕС отреагировали на освобождение Чийгоза и УмероваОб этом говорится в заявлении на сайте посольства Франции в Украине.

"Заместители председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз и Ильми Умеров отпущены на свободу. Мы еще раз призываем к освобождению всех граждан Украины, которых, в нарушение международных норм, незаконно удерживают на территории Крыма", - отметили французские дипломаты.

Как сообщал УНИАН 11 сентября так называемый «верховный суд Крыма» осудил заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Чийгоза к 8 годам заключения в колонии.

27 сентября так называемый «Симферопольский районный суд» признал Умерова виновным в призывах к нарушению территориальной целостности России и приговорил к двум годам колонии-поселения. Также Умерову на два года запретили заниматься общественной деятельностью.

25 октября председатель Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Рефат Чубаров сообщил, что Умерова и Чийгоза выдали Турции, и затем они приедут в Украину.

Чубаров также заявил, что в процессе освобождения Умерова и Чийгоза были задействованы президент Украины, лидеры других стран, Меджлис и адвокаты.

Самолет с Умеровым и Чийгозом прибудет в аэропорт «Борисполь» сегодня в 19.50.