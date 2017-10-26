Самолет с Умеровым и Чийгозом прибудет в Киев сегодня в 19.50

Самолет с заместителями председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеровым и Ахтемом Чийгозом, которые были незаконно осуждены оккупантами в Крыму и выданные Турции прибудет в аэропорт «Борисполь» сегодня в 19.50. Об этом сообщила первый заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джапаров на своей странице в Facebook.

«Время прибытия самолета 19.50», - написала она и добавила, что Меджлис совместно с Мининформполитики, Министерством по вопросам временно оккупированных территорий и администрацией аэропорта «Борисполь» организуют пресс-конференцию Умерова и Чийгоза.

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«Пресс-конференция состоится в 20.00 в аэропорту "Борисполь" в пресс-холле терминала D», - добавила Джапаров.

Как сообщал УНИАН 11 сентября так называемый «верховный суд Крыма» осудил заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Чийгоза к 8 годам заключения в колонии.

27 сентября так называемый «Симферопольский районный суд» признал Умерова виновным в призывах к нарушению территориальной целостности России и приговорил к двум годам колонии-поселения. Также Умерову на два года запретили заниматься общественной деятельностью.

25 октября председатель Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Рефат Чубаров сообщил, что Умерова и Чийгоза выдали Турции, и потом они приедут в Украину.

Чубаров также заявил, что в процессе освобождения Умерова и Чийгоза были задействованы президент Украины, лидеры других стран, Меджлис и адвокаты.