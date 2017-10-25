Осужденных в Крыму Умерова и Чийгоза выдали Турции - Джемилев

Представителей Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова, осужденных в оккупированном Крыму, выдали турецкой стороне.

Об этом сообщил лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев, пишет "Украинская правда".

По его словам, Чийгоза и Умерова сначала привезли в Симферополь, потом самолет увез их в Анапу, а около часа назад самолет с представителями Меджлиса крымскотатарского народа отправился в Анкару.

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Джемилев добавил, что этот обмен стал возможным благодаря договоренностям, достигнутым во время визита Эрдогана в Украину.

Как сообщал УНИАН, в течение месяца в оккупированном Крыму по результатам несправедливых судебных процессов были вынесены приговоры трем политическим и общественным деятелям за их критику российской оккупации и аннексии Крыма.

11 сентября так называемый «Верховный суд Крыма» осудил заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза к 8 годам заключения в исправительной колонии.

22 сентября так называемый «Железнодорожный районный суд Симферополя» назначил украинскому журналисту Николаю Семене наказание в виде двух с половиной лет условно с испытательным сроком три года и запретом заниматься публичной деятельностью.

27 сентября так называемый «Симферопольский районный суд» признал Умерова виновным в призывах к нарушению территориальной целостности России и приговорил к двум годам колонии-поселения. Также Умерову на два года запретили заниматься общественной деятельностью.