Появилось видео с погибшим охранником Мосийчука в первые минуты после взрыва

В Сети обнародовано видео первых минут после взрыва, в результате которого получил ранение народный депутат Игорь Мосийчук и погиб его охранник.

Видео обнародовала заместитель главного редактора «Эспрессо ТВ» Светлана Самойленко.

На видео видно мужчину, лежащего на лестнице телеканала. По словам журналистки, этот мужчина является охранником Мосийчука, который скончался в больнице.

«Охранник Мосийчука умер в больнице, ранен сам Мосийчук и политолог Бала. Журналисты канала чудом не пострадали, хотя шли в двух шагах от гостей эфира» - написала Самойленко в комментариях к видео.

Внимание! Видео не рекомендовано к просмотру лицам до 18 лет!

Как сообщал УНИАН, вечером 25 октября в 22:15 возле редакции телеканала «Эспрессо» на улице Адама Мицкевича в Соломенском районе Киева произошел взрыв, в результате которого пострадали четыре человека, включая депутата Игоря Мосийчука, и один человек – охранник нардепа – погиб.

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Также среди пострадавших – политолог Виталий Бала.

Взрыв квалифицировали как теракт, расследованием будет заниматься ГУ СБУ в городе Киеве, процессуальное руководство будет осуществлять прокуратура города Киева.

По предварительной оценке правоохранителей, взорвался мотоцикл, припаркованный возле автомобиля.

Все раненые были доставлены в больницы с повреждениями разной степени. Мосийчук сейчас находится в клинике "Борис", у него – ранения конечностей, спины и живота. Врачи прооперировали нардепа.

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Позже сам Мосийчук заявил, что после проведенной ночью операции его состояние стабилизировалось. По словам наррдепа, он провел на операционном столе четыре часа, медики извлекли из его тела большое количество осколков.