В МВД подтвердили гибель охранника Мосийчука в результате взрыва

В МВД подтвердили, что погибший в результате взрыва на улице Мицкевича в Киеве работник полиции полка особого назначения был охранником народного депутата Игоря Мосийчука.

Как говорится в сообщении департамента коммуникации МВД Украины в Facebook, на месте трагедии пострадало пять человек, среди которых народный депутат Игорь Мосийчук. «Охранник депутата, 30-ти летний сотрудник полка полиции особого назначения, погиб от полученных ранений. Сейчас на месте работает оперативная группа и взрывотехники», – сообщили в министерстве.

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Теракт будет расследовать ГУ СБУ в городе Киеве, процессуальное руководство будет осуществлять прокуратура города Киева.

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Позже сам Мосийчук заявил, что после проведенной ночью операции его состояние стабилизировалось. По словам наррдепа, он провел на операционном столе четыре часа, медики извлекли из его тела большое количество осколков.