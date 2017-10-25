Ни Умеров, ни Чийгоз не просили Путина о помиловании - адвокат

Лидеры крымскотатарского национального движения Ахтем Чийгоз и Ильми Умеров, осужденные в анексованому Крыму и переданные Турции, просьб о помиловании у президента России Владимира Путина не просили, заявляет адвокат Николай Полозов.

Читайте такжеСамолет с Умеровым и Чийгозом приземлился в Анкаре«Ни Ахтем Чийгоз, ни Ильми Умеров никаких заявлений с просьбами о помиловании, об амнистии или еще о что-нибудь не подписывали и не писали. Они – герои крымскотатарского народа, украинские политзаключенные, для которых моральные принципы и совесть выше даже собственной свободы. Это не те люди, которых можно поставить на колени и заставить писать милости к российскому государству», – сказал адвокат Крым.Реалии.

«Президентские указы о помиловании засекречены и не опубликованы. Умерова и Чийгоза вывезли с территории Крыма в Турцию. По данным участников переговорного процесса об освобождении крымских татар, это является «политическим решением и итогомпереговоров с участием Турции и Украины», – написал журналист Антон Наумлюк в Facebook.

Как сообщал УНИАН, 25 октября стало известно, что Чийгоза и Умерова передали Турции. На данный момент они прилетели в Анкару.

Подконтрольный Кремлю Симферопольский районный суд 27 сентября приговорил Умерова к двум годам колонии-поселения. Также ему запрещено два года заниматься публичной деятельностью и выступать в СМИ. При этом прокурор просил для Умерова условное лишение свободы на 3 года и 6 месяцев с испытательным сроком на три года и запретом на три года заниматься публичной и преподавательской деятельностью. Умерова обвиняли в публичных призывах к сепаратизму. Он называл возбужденное в отношении него уголовное дело политически мотивированным.

Ахтема Чийгоза подконтрольный Кремлю Верховный суд аннексированного Крыма приговорил к восьми годам колонии по обвинению в организации массовых беспорядков. Ахтем Чийгоз был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года.