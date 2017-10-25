Порошенко поблагодарил Эрдогана за освобождение Чийгоза и Умерова

Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана за помощь в освобождении двух заместителей председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза.

Об этом глава Украинского государства написал на своей странице в Facebook.

«Рад вести о том, что Ахтем Чийгоз и Ильми Умеров наконец на свободе. Спасибо президенту Турецкой Республики Реджепу Тайипу Эрдогану за его усилия в освобождении наших героев, как мы договорились в Нью-Йорке и Киеве. Этот вопрос и в дальнейшем будет оставаться среди приоритетных во время моих переговоров с мировыми лидерами. Ведь совместная борьба за освобождение всех украинских граждан и их возвращение в свой родной дом продолжается», - отметил Порошенко.

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Как сообщал УНИАН, самолет с заместителями председателя Меджлиса Ильми Умеровым и Ахтемом Чийгозом, которые были незаконно осуждены оккупантами в Крыму, уже приземлился в Анкаре. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Святослав Цеголко в Facebook. Цеголко отметил, что по поручению президента Украины их будет встречать посол Украины и способствовать их пребыванию в Турции.

Перед этим председатель Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Украины (фракция «БПП») Рефат Чубаров в комментарии УНИАН сообщил, что Умерова и Чийгоза выдали Турции, далее они должны отправиться в Украину.