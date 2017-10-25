Самолет с Умеровым и Чийгозом приземлился в Анкаре

Самолет с двумя заместителями председателя Меджлиса Ильми Умеровым и Ахтемом Чийгозом, которые были незаконно осуждены оккупантами в Крыму, приземлился в Анкаре. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Святослав Цеголко в Facebook.

«Самолет с гражданами Украины Ильми Умеровым и Ахтемом Чийгозом приземлился в Анкаре», - заявил он.

Цеголко отметил, что по поручению президента Украины их будет встречать посол Украины и способствовать их пребыванию в Турции.

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Как сообщал УНИАН, украинские политзаключенные Ахтем Чийгоз и Ильми Умеров, осужденные российскими оккупантами в Крыму, освобождены от уголовного преследования. Их выдали Турции.

11 сентября так называемый «Верховный суд Крыма приговорил заместителя лидера Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза к 8 годам заключения в исправительной колонии.

27 сентября так называемый «Симферопольский районный суд» признал Умерова виновным в призывах к нарушению территориальной целостности России и приговорил к двум годам колонии-поселения. Также Умерову на два года запретили заниматься общественной деятельностью.