Россия хочет обменять украинских пограничников на "заблудившихся" ФСБшников – ГПСУ

В Государственной пограничной службе не исключают, что россияне готовятся к обмену 2 украинских пограничников, которые исчезли на границе в Сумской области, на 2 сотрудников ФСБ, задержанных на Херсонщине.

Об этом заявил спикер ведомства Олег Слободян в эфире Еспресо.TV.

По его словам, об этом свидетельствует как отказ российской стороны сразу вернуть 2 украинских пограничников с Сумщины, так и полное нежелание вообще обсуждать этот вопрос.

"В рамках нормального рабочего сотрудничества на мирных участках границы это вопрос решается в течение одной встречи в течение 1-2 суток после инцидента - если нет каких-то отягчающих обстоятельств", - отметил Слободян.

Он рассказал, что подобные ситуации, в частности, имели место на белорусской границе, когда пограничники из Беларуси в силу обстоятельств, которые от них не зависели, нарушали границу и потом Госпогранслужба Украины "передавала их обратно".

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"И так же были ситуации в разные годы и с нашими пограничниками", - сообщил Слободян.

Он подчеркнул, что здесь тоже можно было решить ситуацию в течение 2 суток, но российская сторона заняла другую позицию.

"Поэтому мы подозреваем, что наших 2 военнослужащих, скорее всего, Россия попытается обменять на тех 2 российских пограничников, которых мы задержали несколько месяцев назад на админгранице с временно оккупированным Крымом. Именно на этот вывод нас наталкивает нежелание российской стороны идти на диалог", - добавил представитель погранслужбы.

Вместе с тем, как заявил Слободян, из-за отказа россиян обсуждать вопрос возврата 2 украинских пограничников в одностороннем порядке, "до сих пор не известно, где находятся наши военнослужащие, в каком они состоянии и при каких обстоятельствах оказались на территории России".

Как сообщал УНИАН, задержанные 30 июня на берегу Перекопского залива военнослужащие пограничной службы ФСБ РФ рассказали, что они якобы выполняли роль учебных нарушителей границы во время учений, но сбились с маршрута, потеряли ориентировку и таким образом оказались на материковой части Украины.

Затем представители РФ обратились к Украине по поводу исчезновения двух своих военных во время проведения учений.

Следствие установило, что граждане РФ, сотрудники ФСБ – заместитель начальника резервной заставы в/ч 9930 Аскар Кулуб и начальник кинологической группы в/ч 9930 Владимир Кузнецов в период с декабря 2016 года до 30 июня 2017 года выполняли служебные задачи в интересах Российской Федерации с целью изменения границ территории или государственной границы Украины.