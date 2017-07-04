СМИ назвали имена задержанных на Херсонщине ФСБшников

СМИ назвали имена двоих российских военнослужащих, которых 30 июня задержали на Херсонщине без документов сотрудники Херсонского отряда Госпогранслужбы совместно с бойцами Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает InformNapalm.

Сообщается, что имя одного из военных стало известно в день задержания. Нарушителем границы оказался Владимир Кузнецов - пограничник ФСБ РФ из города Благовещенск Амурской области России. Теперь установлено имя второго ФСБшника: уроженец Ростовской области Аскар Кулуб, 25.12.1989 г.р.

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Изучив профили Аскара в соцсетях, журналисты выяснили, что Аскар имеет долгую спортивную карьеру - на это указывает список его друзей и страницы, отмеченные россиянином в качестве интересных.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 30 июня пограничники Херсонского отряда совместно с военнослужащими ВС Украины задержали двух неизвестных без документов, и впоследствии установили, что задержанные являются военнослужащими Пограничной службы ФСБ РФ.

Кроме того, пограничная служба ФСБ Российской Федерации направила обращение украинской стороне, в котором просит предоставить информацию о двух российских военнослужащих, которые потерялись в Украине.

Каланчакский суд Херсонской области арестовал на 15 суток двух российских военных.