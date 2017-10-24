СБУ предлагают проверить источники финансирования палаточного городка под Радой

17:04, 24 октября 2017
Политика
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По словам народного депутата Бригинца, регионалы-беглецы являются законными владельцами предприятий, вкладывающих деньги в протестные акции.

Палаточный городок под Радой / REUTERS

Народный депутат Александр Бригинец планирует обратиться в СБУ с просьбой проверить источники финансирования палаточного городка под Верховной Радой и «именных палаток» экс-регионалов. Об этом сам нардеп написал на своей странице в Facebook.

По его словам, черкасский экс-нардеп Олийнык невольно раскрыл для общества механизм финансирования Кремлем протестных акций в Киеве.

«По указанию из РФ подконтрольным россиянам или беглым прихвостням-предприятиям предоставляется команда финансировать! И наивные участники протестных процессов думают, что местные дяди-бизнесмены хорошие люди, что поддерживают народ, а на самом деле они осознанно финансируют наиболее опасные (по их мнению) для государства процессы...», - написал Бригинец.

«По мнению Кремля, Саакашвили принадлежит к таким опасным... Как всегда, ошиблись», - подчеркнул он.

«Однако, обращусь к СБУ с просьбой проверить источники финансирования «именных палаток» экс-рыгов и другие расходы... Хотя, думаю, они уже это делают...», - написал Бригинец.

По словам народного депутата, регионалы-беглецы являются законными владельцами предприятий, вкладывающих деньги в протестные акции. И по его мнению, конфисковать эти предприятия незаконно, но и оставлять их в «руках врага государства» является опасным.

«Как разрубить этот узел и должны решить СНБО, СБУ и ГПУ, а московская оппозиция и их бессознательные сторонники в Украине будут кричать, что это наступление на бизнес. Собаки будут лаять, а караван будет идти!», - отметил Бригинец.

Как сообщал УНИАН, министр внутренних дел Арсен Аваков ранее заявил, что палаточный городок перед Верховной Радой профинансировал бывший народный депутат от Партии регионов Владимир Олийнык.

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