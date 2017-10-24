Саакашвили перешел "красную линию" и хочет захватить власть - Луценко

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявляет, что лидер "Движения новых сил" Михеил Саакашвили перешел «красную линию» и хочет захватить власть в Украине. Как передает корреспондент УНИАН, об этом Луценко сказал в комментарии журналистам.

"Михеил Саакашвили, к сожалению, перешел "красную линию". Он врет, он провоцирует в целях личного захвата власти", - заявил генпрокурор.

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По словам Луценко, соответствующие данные есть у следствия. "В свое время, когда следователь позволит мне их разглашать, я это сделаю", - сказал он.

Как сообщал УНИАН ранее, генпрокурор Юрий Луценко заявлял, что в отношении экс-президента Грузии, председателя партии «Движение новых сил» Михеила Саакашвили нет никаких специальных обстоятельств, которые бы исключали возможность его депортации.

«У нас есть новость. Если раньше я заявлял, что Саакашвили имеет статус, который исключает любое способ его депортации или экстрадиции, то сейчас Государственная миграционная служба отказала ему в статусе беженца, о котором он написал заявление, и господин Саакашвили, как всегда, в суд с обжалованием этого решения не обратился", - сказал Луценко.