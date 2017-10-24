Саакашвили отказали в статусе беженца, препятствий для его депортации нет - Луценко

В отношении экс-президента Грузии, председателя партии «Движение новых сил» Михеила Саакашвили нет никаких специальных обстоятельств, которые делали бы невозможной его депортацию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам заявил генеральный прокурор Юрий Луценко во время брифинга в перерыве заседания Совета регионального развития.

«У нас есть новость. Если раньше я заявлял, что у Саакашвили статус, который делает невозможным какой-либо способ его депортации или экстрадиции, то сейчас Государственная миграционная служба отказала ему в статусе беженца, о котором он написал заявление, и господин Саакашвили, как всегда, в суд с обжалованием этого решение не обратился", - сказал Луценко

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"Поэтому, сейчас он апатрид без специальных обстоятельств, которые могли бы предотвратить депортацию или экстрадицию, и Государственная миграционная служба знает это точно», - сообщил он.

Как сообщал УНИАН ранее, председатель фракции БПП Артур Герасимов сказал, что сторонники лидера партии «Движение новых сил» Михеила Саакашвили ставят целью захват власти в Украине любой ценой.

Напомним, в конце июля президент Украины Петр Порошенко подписал указ о прекращении гражданства Украины Саакашвили. По данным члена коллегии МВД Антона Геращенко, Саакашвили лишили гражданства, так как он предоставил недостоверные данные, в частности, относительно его судимости в Грузии.

5 сентября заместитель министра юстиции Украины Сергей Петухов сообщил, что Грузия обратилась к Украине с запросом о розыске, заключении под стражу и экстрадиции Саакашвили. Он уточнил, что, по данным Главной прокуратуры Грузии, Саакашвили является обвиняемым по четырем уголовным делам.

Суд в Грузии избрал Саакашвили меру пресечения в виде содержания под стражей, он объявлен в розыск.

10 сентября Саакашвили удалось пересечь польско-украинскую границу в пункте пропуска «Шегини». Его сторонники прорвали оцепление украинских силовиков. Они взяли в плотное кольцо политика, а также депутатов и общественных деятелей, которые сопровождали его, и буквально «внесли» их на территорию Украины. Член партии «Движение новых сил» Давид Сакварелидзе заявил, что Саакашвили прибыл в Украину, чтобы защитить свои права в суде