В НАБУ заявляют, что Розенблат не сообщал о намерении выехать за границу

В Национальном антикоррупционном бюро Украины заявляют, что народный депутат (исключен из фракции «БПП») Борислав Розенблат не сообщал о намерении выехать за границу.

Читайте такжеРозенблат хотел вывезти из Украины важные вещдоки, деньги и похожие на драгоценности изделия – НАБУОб этом говорится в разъяснении НАБУ относительно следственных действий в аэропорту «Киев» 19 октября, которое обнародовано на сайте антикоррупционного ведомства.

«Заявления же подозреваемого о том, что он заранее сообщил следователям о своей поездке в Германию, не соответствуют действительности. Письмо, которое Борислав Розенблат в подтверждение своих слов обнародовал на персональной странице в сети Facebook, поступило в Национальный бюро уже после того, как рейс на Кельн должен был вылететь из Киева», - отмечают в НАБУ.

В ведомстве отмечают, что для пересечения границы народный депутат хотел использовать дипломатический паспорт, хотя его поездка была частной и не была связана с выполнением профессиональных обязанностей, что он признал публично.

По информации, полученной детективами НАБУ от Аппарата Верховной Рады и Министерства иностранных дел, дипломатический паспорт был выдан Розенблат 17 октября в ответ на его обращение якобы для осуществления рабочей поездки в Израиль в период с 18 по 22 октября, «с целью изучения возможностей по кооперации и сотрудничеству между Украиной и Торгово-промышленной палатой Израиля и Ассоциацией производителей Израиля».

Однако, как сообщили в НАБУ, учитывая изъятые при обыске авиабилеты, в это время народный депутат планировал находиться в Германии. «Законность получения подозреваемым дипломатического, а также заграничного паспортов проверяется», - говорится в сообщении.

Кроме того, после проведения обыска в самолете детективы НАБУ вручили Розенблату повестку о необходимости его прибытия в Соломенский районный суд города Киева для участия в заседании по продлению ему обязанностей подозреваемого.

Как сообщал УНИАН, в НАБУ заявили, что 19 октября детективы провели следственные действия с народным депутатом Розенблатом в аэропорту «Киев».

По информации НАБУ, во время обыска в самолете, которым Розенблат намеревался отбыть в Кельн (Германия), изъяты мобильные телефоны, планшет, изделия, внешне похожие на драгоценности, платежные карточки, эмитированные зарубежными банками, а также паспорт гражданина Украины для выезда за границу и дипломатический паспорт.

В НАБУ также утверждают, что предотвратили вывоз Розенблатом за границу материалов, важных для расследования так называемой «янтарного дела», и обеспечили его участие в судебном заседании о продлению ему обязательств.

В антикоррупционном ведомстве заверили, что задержание депутата не проводилось.

Сам Розенблат заявил, что заранее предупредил НАБУ о намерении выехать на лечение в Германию. «Практически всю прошлую неделю я провел в больнице, и в принципе, я сообщил сотрудникам НАБУ о том, что я намерен на два дня, с 19 по 22 отбыть в Германию по своим личным делам», - сказал депутат. Также он заверил, что при себе у него были не драгоценности, а бижутерия.