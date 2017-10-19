"Меня ограбили": пытавшийся сбежать с бриллиантами Розенблат пожаловался на задержавших его детективов

Соломенский суд Киева избирает меру пресечения народному депутату Бориславу Розенблату, которого днем сотрудники НАБУ сняли с рейса в Германию.

Перед судом депутат прокомментировал событие корреспонденту ТСН.

Розенблат утверждает, что из страны бежать не собирался, а лишь хотел посетить клинику после того, как предварительная мера пресечения в отношении него закончилась. В Германии он собирался пробыть два дня. Депутат говорит, что сотрудники НАБУ вывели его прямо из салона самолета.

"Меня ограбили и нарушили все мои конституционные права. Забрали паспорта, кредитные карточки, телефоны, фактически все вещи", - так депутат назвал действия сотрудников НАБУ.

По утверждению нардепа, у него не было ни бриллиантов, ни золота, о которых писали СМИ, а была только бижутерия, которую он приобрел на подарок племянницам.

Также Розенблат утверждает, что у представителей НАБУ ни было решение суда относительно обыска и задержания и раньше он предупредил Антикоррупционное бюро о том, что собирается улететь за границу.

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Как сообщал УНИАН, по информации СМИ, сегодня, 19 октября, в 11.00 в аэропорту «Киев» сотрудники НАБУ задержали Розенблата при попытке вылететь в Кельн. При этом якобы при себе Розенблат имел золото и бриллианты.

Сам Розенблат написал в Facebook, что еще три дня назад предупредил Национальное антикоррупционное бюро Украины о намерении выехать за границу. «Лично сообщил НАБУ о том, что планирую на 3 дня выехать за пределы Украины, хотя и не обязан был об этом сообщать. Ведь в настоящее время отсутствуют какие-либо запреты относительно моего передвижения. Добавил к заявлению копии билетов в две стороны. Но у НАБУ свои законы и порядки. Беспредел продолжается», - отметил Розенблат.

Помощник председателя Государственной пограничной службы Украины, пресс-секретарь ГПСУ Олег Слободян подтвердил задержание Розенблата в аэропорту «Киев» сотрудниками НАБУ.