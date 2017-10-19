Розенблат заявил, что вез в Германию бижутерию для племянниц

Народный депутат Украины Борислав Розенблат заявил, что планировал улететь в Германию на лечение, имея при себе не драгоценности, а бижутерию. Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам в Соломенском районном суде города Киева, где сегодня планируется рассмотрение ходатайства Специальной антикоррупционной прокуратуры о возложении на него новых процессуальных обязанностей.

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«Что касается каких-то ценностей, бриллиантов и все остальное - это обычная «набушная» провокация, потому что для них это главное, чтобы действительно сделать какой-нибудь «взрыв», если они бижутерию считают драгоценностями... или простые камни, простите, безделушки какими-то бриллиантами, то мне просто жаль», - отметил он.

По словам Розенблата, эту бижутерию он планировал подарить племянницам. «Это подарки для моих племянниц. Если это запрещено законом... Я считаю, что нет. Если действительно на сегодняшний день НАБУ говорит, что там есть бриллианты или супер золотые изделия, они должны сделать оценку и все-таки выставить. Если там сумма набежит 10-15 тыс. грн, то я хочу, чтобы вы действительно понимали, о чем сегодня идет речь», - сказал народный депутат.

Вместе с тем Розенблат заверил, что о намерении улететь на лечение в Германию, заранее предупреждал детективов НАБУ. «Практически всю прошлую неделю я провел в больнице, и в принципе, я сообщил сотрудникам НАБУ о том, что я намерен на два дня, с 19 по 22 отбыть в Германию по своим личным делам», - отметил депутат.

Также Розенблат отметил, что планировал улететь, поскольку его ничто не ограничивало. «Была возможность, я от адвокатов получил добро, потому что действительно нас ничего не ограничивало и решил воспользоваться своим правом», - подчеркнул народный депутат.

В то же время прокуроры, которые подали ходатайство в суд о возложении новых процессуальных обязанностей на Розенблата, сообщили, что срок действия предыдущих процессуальных обязанностей истек 16 октября 2017.

В то же время Розенблат заявил, что правоохранители забрали у него паспорт и мобильный телефон. «Что сегодня произошло в действительности? Меня ограбили. У меня забрали все телефоны, забрали билеты, все паспорта, забрали все карточки банковские», - сказал Розенблат.

Как сообщал УНИАН, согласно информации СМИ, сегодня, 19 октября, в 11.00 в аэропорту «Киев» сотрудники НАБУ задержали Розенблата при попытке вылететь в Кельн. При этом он якобы при себе имел золото и бриллианты.