Розенблат хотел вывезти из Украины важные вещдоки, деньги и похожие на драгоценности изделия – НАБУ

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины вчера, 19 октября, предотвратили вывоз за границу народным депутатом Бориславом Розенблатом материалов, важных для расследования так называемого «янтарного дела», а также обеспечили его участие в судебном заседании по продлению ему обязательств.

Как сообщили в пресс-службе НАБУ, обыск в самолете был проведен в соответствии с ч. 3 ст. 233 Уголовного процессуального кодекса Украины (до вынесения постановления следственным судьей) с целью спасения имущества, которое может иметь признаки вещественных доказательств.

При этом, как заверяют в НАБУ, задержание народного избранника не проводилось.

По информации следствия, подозреваемый планировал вывезти за пределы Украины «средства коммуникации, которые могли содержать информацию по сокрытию следов ранее совершенных преступлений и общения между его участниками, материальные и денежные ценности - предметы ранее полученной неправомерной выгоды, а также другое имущество для предотвращения его ареста в рамках уголовного производства».

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Кроме того, детективы имели сведения, что подозреваемый мог иметь при себе документы для выезда за границу с признаками подделки.

Во время обыска, проведенного непосредственно в самолете, детективы НАБУ изъяли у Розенблата мобильные телефоны, планшет; изделия, внешне похожие на драгоценности; платежные карточки, эмитированные зарубежными банками; паспорт гражданина Украины для выезда за границу и дипломатический паспорт.

Как сообщал УНИАН, по информации СМИ, 19 октября в аэропорту «Киев» сотрудники НАБУ задержали народного депутата (исключен из фракции «БПП») Борислава Розенблата при попытке вылететь в Кельн. При этом он якобы при себе имел золото и бриллианты.

Сам Розенблат заявил, что предупредил НАБУ о намерении выехать в Германию на лечение, а при себе у него были не драгоценности, а бижутерия.