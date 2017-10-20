Люди почувствуют изменения в украинской медицине через несколько лет - Гройсман

В результате внедрения медицинской реформы украинцы получат качественные услуги по охране здоровья и жить дольше, чем теперь. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман в эфире ТСН.

«Мы опоздали ровно на 26 лет для того, чтобы начать формирование качественной системы здравоохранения. По всей стране несовершенная система, 97% людей платят за медицину и получают достаточно низкое качество, а врачи вынуждены находить посторонний заработок. Это неприемлемая ситуация, и закон, который мы приняли, дает возможность изменить систему финансирования. Теперь финансировать мы будем не стены больниц и не пустые койко-места. Мы будем финансировать конкретную медицинскую услугу. Человек хотел сделать МРТ, ему нужно 800 гривен – он пойдет сделает МРТ, и государство за это МРТ заплатит. Это эффективная оплата всех услуг, которые необходимы и на первичном, и на вторичном уровне. То есть мы повысим эффективность использования средств, и направим эти средства в жизнь и здоровье людей. Более того, эти средства будут там, где человек сам выбирает заведение, и это учреждение должно соответствовать качественным критериям», - заявил он.

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По мнению премьера, для достижения результата нужна длительная и тяжелая работа. «Я абсолютный реалист: настолько здравоохранение запущено, что нам потребуется несколько лет серьезной тяжелой работы. И я готов брать на себя ответственность, объединять людей, будет сейчас создана рабочая группа по внедрению этой реформы. Она будет инклюзивная, и мы будем очень взвешенно и серьезно внедрять эти изменения. Мы должны получить качественную услугу для украинских граждан, и больницы должны превращаться в такие, в которых есть расходные материалы, нормальное оборудование, в которых есть нормальное отношение к людям», - подчеркнул руководитель правительства.

Гройсман считает, что почувствовать первые успехи медицинской реформы украинцы смогут через несколько лет. «Я думаю, что фундаментально через несколько лет мы сможем увидеть первые успехи. Но это не означает, что мы будем ждать два года. Мы уже сейчас запустили бесплатные лекарства для украинских граждан – 6,7 миллионов рецептов уже выписано на сегодняшний день бесплатных лекарств! Мы построим в этом году 13 новых кардиоцентров, у кого есть проблемы с сердцем – это уже будет решаться. Мы завершаем в этом году «Охматдет». Мы будем расширять перечень бесплатных лекарств. То есть мы со временем будем показывать, что на самом деле ситуация меняется», - говорит он.

В поддержку сказанного руководитель Кабмина напомнил, что его предыдущие инициативы – децентрализацию, пенсионную и образовательную реформы – также критиковали и боялись. Однако несмотря на прогнозы скептиков, никакой беды не произошло. «Распространяют ужасы те, кого все устраивает в здравоохранении и государстве. Я когда слышу, как некоторые политики начинают говорить, что все пропало, я вспоминаю, что они говорили и год, и два, и пять лет назад. Это чушь, больниц меньше не станет. Сегодня был принят закон в первом чтении о поддержке сельской медицины – там надо наводить порядок», - заверил премьер.

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«Мы будем платить 100% за медицинскую услугу. Не надо ничего изымать. Все абсолютно нормально. Мы в конце концов все сделали так, как нужно было сделать 26 лет назад. Сейчас мы будем это внедрять, и люди будут чувствовать изменения. Я сразу предупреждаю: они не будут быстрыми», - подытожил Гройсман.

Как сообщал УНИАН, 19 октября Верховная Рада приняла правительственный закон «О государственные финансовые гарантии оказания медицинских услуг и лекарственных средств» (№6327), которым государство гарантирует полную оплату, согласно тарифу, за счет средств госбюджета предоставления гражданам необходимых им медицинских услуг и лекарственных средств, предусмотренных программой медицинских гарантий.

Также парламент принял за основу изменения в Бюджетный кодекс, необходимые для реализации финансирования медицинской реформы.

Кроме того, Верховная Рада приняла в первом чтении президентский проект закона о повышении доступности и качества медицинского обслуживания в сельской местности (№7117).