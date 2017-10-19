В УКРОПе настаивают на принятии поправок к законопроекту об оккупированных территориях

Народные депутаты из УКРОПа внесли на рассмотрение комитета Верховной Рады по вопросам безопасности и обороны ряд поправок к законопроекту № 7163 «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях».

Соответствующие поправки инициировали народные депутаты-укроповцы Тарас Батенко, Ирина Констанкевич, Виталий Куприй, Александр Дубинин, Валентин Дидыч, Александр Шевченко и Виктор Шевченко.

По их мнению, это позволит исправить ошибки, допущенные властью. В частности, к рассмотрению законопроекта во втором чтении УКРОП подготовил и внес около 20 поправок. Их объем превышает размер президентского проекта закона.

«Предложения УКРОПа преследуют цель вернуть украинскую власть в рамки украинского правового поля – заставить ее взять на себя ответственность за оборону и защиту нашей Родины, а не заниматься демагогией об антитеррористической операции, признать ответственность перед гражданами, а не только возлагать на них ответственность и бремя ведения войны с оккупантом», – отметил председатель политсовета УКРОПа, народный депутат Тарас Батенко.

По его словам, предложенные инициативы предусматривают прежде всего исключение из текста законопроекта упоминания о капитулянтских Минских договоренностях вместе со ссылками на резолюции Совета Безопасности ООН, которые их поддерживают.

Также укроповцы предлагают внести в документ положение, запрещающее торговлю на крови с оккупированными территориями. В то же время нардепы полагают необходимым отменить принятый в 2014 году Закон «О создании свободной экономической зоны «Крым» и об особенностях осуществления экономической деятельности на временно оккупированной территории Украины».

Вместе с тем депутаты настаивают на присвоении Крыму и Севастополю статуса оккупированных наравне с отдельными районами Донецкой и Луганской областей.

В свою очередь, режим пересечения линии разграничения должен обеспечивать гражданам с оккупированных территорий беспрепятственные перевозки необходимых для удовлетворения жизненных потребностей вещей и имущества. При этом услуги, преференции и блага для таких лиц должны предоставляться исключительно на подконтрольных правительству территориях.

Кроме того, будущий закон должен запретить государственным чиновникам и военнослужащим путешествовать в неконтролируемые районы.

«Под прикрытием правильных слов подготовленным президентом проектом закона Верховную Раду и весь украинский народ пытались обманом заставить выполнять кабальные капитулянтские Минские договоренности, а также скрыли в тексте много других неприятных и незаконных сюрпризов», – отметил глава Киевской городской организации УКРОП, председатель правления фонда «Майдан иностранных дел» Богдан Яременко.

В связи с этим укроповцы призывают присутствующих в парламенте патриотов поддержать их поправки к законопроекту.