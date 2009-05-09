В Севастополе украинские и российские военные прошли плечом к плечу

В Севастополе в связи с празднованием 65-й годовщины освобождения города от фашистских захватчиков и 64-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне состоялись марш ветеранов и парад подразделений ВМС Украины и ЧФ России.

Как передает корреспондент УНИАН, празднование в районе площади Нахимова, улицы Ленина и проспекта Нахимова началось поздравлениями командующего Военно-морских сил Украины адмирала Игоря ТЕНЮХА и командующего Черноморским флотом РФ вице-адмирала Александра КЛЕЦКОВА, которые осуществили объезд парадных расчетов.

После этого с поздравительными словами к участникам праздника обратились председатель Севастопольской горгосадминистрации Сергей КУНИЦЫН и председатель Севастопольского горсовета Валерий САРАТОВ.

Около 10.30 началось торжественное прохождение колонн ветеранов войны, ветеранов Вооруженных Сил, участников боевых действий, женщин-фронтовичек и вдов погибших участников войны, воинов-интернационалистов.

В четвертый раз в подобном прохождении (отдельной колонной) приняли участие ветераны Военно-морских сил Украины.

Как сообщил в интервью УНИАН председатель общественной организации «Украинская община Севастополя», капитан 1-го ранга запаса Мирослав МАМЧАК, «приятно, что в этот раз праздник в Севастополе было действительно объединяющим, не настолько заполитизированным, как несколько предыдущих лет. Практически все местные организации политических партий, за исключением некоторых, воздержались от использования праздника в своих узкопартийных целях».

В 11.50 началось прохождение торжественным маршем украинских и российских военнослужащих, которое осуществлялось в составе 12 сводных рот (плечом к плечу). Перед каждой колонной военнослужащие несли военно-морские знамена украинского и российского флотов. Вооруженные Силы Украины в большинстве были представлены военными моряками, а также военнослужащими Воздушных сил Украины. В завершение в однострое прошли военные оркестры ВМС Украины и ЧФ РФ.

Мероприятия продолжились проведением „полевой кухни” для ветеранов в Сквере воинов-интернационалистов, концертом духовых оркестров на площади Нахимова.

Справка УНИАН. Впервые украинские и российские военнослужащие в Севастополе осуществили торжественное прохождение плечом к плечу в единых строевых расчетах 6 мая 2000 года после митинга-реквиема, который состоялся на площади Нахимова при участии тогдашних Президента Украины Леонида КУЧМЫ, министра обороны России маршала Игоря СЕРГЕЕВА и других высокопоставленных должностных лиц двух стран.