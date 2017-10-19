МИД Украины возложило ответственность за жизнь удерживаемого в СИЗО 19-летнего украинца на Россию

Министерство иностранных дел Украины подчеркивает, что отказ Российской Федерации от допуска украинских врачей к похищенному в Беларуси 19-летнему украинцу Павлу Грибу возлагает на Россию всю полноту ответственности за его жизнь.

Об этом говорится в комментарии МИД Украины относительно решения Октябрьского районного суда города Краснодар РФ по делу незаконно удерживаемого в России Павла Гриба.

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"Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с решением 18 октября 2017 Октябрьского районного суда г. Краснодар Российской Федерации продлить до 4 января 2018 года срок содержания под стражей незаконно задержанного и перемещенного в Российскую Федерацию гражданина Украины Павла Гриба", - заявили украинские дипломаты.

"Безосновательное содержания Павла Гриба под стражей в СИЗО г. Краснодар по сфабрикованному обвинению является очередным свидетельством политического характера дела", - добавили в МИД.

"Демонстративный отказ в обследовании состояния здоровья П.Гриба украинскими врачами во исполнение решения Европейского суда по правам человека и антигуманное к нему отношение возлагают всю полноту ответственности за жизнь и здоровье П.Гриба на российскую сторону", - отметили во внешнеполитическом ведомстве.

"МИД Украины требует немедленно освободить Павла Гриба и призывает международное сообщество, правозащитные организации осудить жестокое обращение российской стороны с незаконно задержанным украинцем П.Грибом и усилить давление на Российскую Федерацию для его освобождения", - добавили в МИД.

Как сообщал УНИАН, Октябрьский районный суд Краснодара (РФ) продлил арест Павлу Грибу до 4 января 2018 года.

Напомним, 28 августа член общественного совета Государственной пограничной службы Украины Игорь Гриб заявил о пропаже своего 19-летнего сына. По его словам, 24 августа Павел поехал в белорусский Гомель на встречу с девушкой, с которой познакомился и общался только в социальных сетях. Девушка же должна была приехать на встречу из России.

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Гриб-старший сказал, что Павел должен был вернуться в тот же день. Когда этого не произошло, отец поехал на поиски сына в Гомель. В Гомеле он выяснил, что Павел находится в розыске по ст. 205 Уголовного кодекса РФ (террористический акт), а инициатором розыска является ФСБ РФ по Краснодарскому краю.

7 сентября стало известно, что Павел содержится в следственном изоляторе №5 в Краснодаре. 13 сентября суд в Краснодаре постановил арестовать Павла до 17 октября. У Павла тяжелое врожденное заболевание, ему необходимо ежедневное специфическое лечение.

6 октября адвокат Евгения Закревская заявила, что ЕСПЧ приглашает украинских врачей к Павлу, чтобы они оценили состояние его здоровья и узнали, получает ли он необходимое лечение. 12 октября украинские медики выехали в Краснодар.

13 октября в МИД Украины сообщили, что Представительство МИД РФ в Краснодаре направило официальный отказ в возможности посещения Павла украинскими врачами.

Сегодня стало известно, что украинский консул получил разрешение на посещение Гриба.