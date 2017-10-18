Суд в России продлил арест похищенному ФСБшниками в Беларуси 19-летнему украинцу

Октябрьский районный суд Краснодара (РФ) продлил арест похищенному в Республике Беларусь 19-летнему украинцу Павлу Грибу до 4 января 2018 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе суда.

"Арест продлён до 4 января следующего года", - сказал собеседник агентства.

Как сообщал УНИАН, 28 августа член общественного совета Государственной пограничной службы Украины Игорь Гриб заявил об исчезновении своего 19-летнего сына. По его словам, 24 августа Павел поехал в белорусский Гомель на встречу с девушкой, с которой познакомился и общался только в социальных сетях. Девушка должна была приехать на встречу из России.

Гриб-старший сказал, что Павел должен был вернуться в тот же день. Когда этого не произошло, отец поехал на поиски сына в Гомель, где выяснил, что Павел находится в розыске по ст. 205 Уголовного кодекса РФ (теракт), а инициатором розыска является ФСБ РФ по Краснодарскому краю.

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7 сентября стало известно, что Павел содержится в следственном изоляторе № 5 в Краснодаре.

13 сентября суд в Краснодаре постановил арестовать Павла до 17 октября.

У Павла тяжелое врожденное заболевание, ему необходимо ежедневное специфическое лечение.

6 октября адвокат Евгения Закревская заявила, что Европейский суд по правам человека приглашает украинских врачей к Павлу, чтобы те оценили состояние его здоровья и узнали, получает ли он необходимое лечение. 12 октября украинские медики выехали в Краснодар.

13 октября в МИД Украины сообщили, что представительство МИД РФ в Краснодаре направило официальный отказ в возможности посещения Павла украинскими врачами.