2,5 тысячи милициионеров охраняют сегодня общественный порядок в Киеве

Сегодня в столице во время празднования 64-й годовщины Победы охрану общественного порядка будут обеспечивать 2,5 тыс. сотрудников милиции и бойцов Внутренних войск МВД Украины.

Об этом УНИАН сообщили в Центре общественных связей Главного управления МВД Украины в г. Киеве

Как отметили в ЦОС, также в столичном главке создан оперативный штаб, группы документирования, следственно-оперативные группы и др.

9 мая с 10.00 до 12.00 в Киеве на ул. Крещатик состоится марш ветеранов и торжественный митинг по случаю годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

9 мая в 11.08 будет объявлена общенациональная минута молчания.

Кроме того, две партии и ряд общественных организаций заявили о намерении провести в Киеве свои мероприятия в День Победы.