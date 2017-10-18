На митинге под Радой произошла драка, у полицейских отобрали несколько щитов (фото)

На бессрочном митинге под Верховной Радой снова произошла потасовка между протестующими и полицейскими.

Участники митинга отобрали у полицейских несколько щитов, передает LB.ua.

Накануне из-за этого полиция открыла уголовное производство, это расценили как кражу имущества сотрудников Национальной гвардии.

По имеющимся данным, полиция задержала восемь участников драки. Их поместили в автозак и намерены отвезти в отделение полиции.

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Как сообщал УНИАН, вчера, 17 октября, под Верховной Радой начался митинг, участники которого требуют отменить депутатскую неприкосновенность, внести изменения в избирательное законодательство, а также создать Антикоррупционный суд. Организаторами акции выступают партии «Объединение «Самопомич», ВО «Батькивщина», «Движение новых сил», «5.10», ВО «Свобода», «Национальный корпус», «Правый сектор» и ряд общественных организаций.

Позже произошли столкновения полиции и митингующих.

В сторону народного депутата Алексея Гончаренко митингующие бросали яйца.

Вечером участники акции напали на народного депутата от фракции "Блока Петра Порошенко" Олега Барну. Это произошло в момент, когда депутат пытался пройти сквозь толпу митингующих на площади Конституции.

Участники акции заявили о намерении оставаться под зданием ВР, как минимум, до четверга, поскольку ожидают, что именно 19 октября парламент рассмотрит их требования.