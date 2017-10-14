Подвиги воинов УПА всегда будут оставаться примером для будущих поколений - Порошенко

Подвиги воинов Украинской повстанческой армии всегда будут оставаться примером для будущих поколений. Об этом президент Украины Петр Порошенко заявил в обращении к украинцам по случаю 75-й годовщины создания УПА.

«Сегодня, 14 октября, в День защитника Украины и праздник Покрова Пресвятой Богородицы мы отмечаем 75-ю годовщину создания Украинской повстанческой армии. Армии, которая с первых дней ее создания и до завершения борьбы против поработителей родных земель была действительно народной, поскольку полностью формировалась и поддерживалась местным населением.

Годы сталинского террора, ужасы коллективизации и Голодомора-геноцида, а впоследствии и нашествие нацистов укрепили украинцев в убеждении о необходимости вооруженной борьбы за независимость», - отметил президент.

Он напомнил, что воины УПА поставили себе целью «бороться за полное освобождение всех украинских земель и украинского народа от захватчиков и получить Украинское Самостоятельное Соборное Государство».

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«Лучшие сыны и дочери украинского народа мужественно сопротивлялись двум мощным тоталитарным режимам, каждый из которых стремился поглотить нас, поработить или уничтожить украинцев. Они оставались преданными украинскому делу и не прекращали борьбы, даже осознавая ее обреченность на то время. И в итоге они победили!», - подчеркнул Порошенко.

Президент отметил, что участники национально-освободительного движения признаны государством, а их подвиги всегда будут оставаться примером для будущих поколений.

«Память о победах воинов Украинской повстанческой армии вдохновляет современных защитников Украины, которые противостоят российской агрессии, придает им силы и мужества. И мы верим в их победу!», - подчеркнул глава государства.