МИД Украины протестует против новых задержаний крымских татар на оккупированном полуострове

Министерство иностранных дел Украины призывает международное сообщество заставить Российскую Федерацию прекратить преступную расправу над несогласными с оккупацией жителями Крыма.

Об этом говорится в заявлении на сайте внешнеполитического ведомства Украины.

«Министерство иностранных дел выражает решительный протест в связи с очередной волной безосновательных обысков и незаконных задержаний граждан Украины российскими оккупационными властями в г.Бахчисарай (Крым, Украина)», - заявили в ведомстве.

Отмечается, что по результатам обысков были незаконно задержаны 6 человек, кроме того, не менее 9 активистов были задержаны только за то, что пришли поддержать соотечественников и находились возле мест проведения обысков.

«Наступление оккупантов на тех, кто против оккупационного режима, крымскотатарских активистов и украинцев, в очередной раз свидетельствует о продолжении Россией репрессивной политики с целью искоренить любое инакомыслие и запугать население Крымского полуострова», - заявляют дипломаты.

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Кроме того, как отмечают в МИД, целенаправленные обыски в домах мусульман свидетельствуют о преследовании по религиозному признаку.

«Репрессии, незаконные задержания, принудительные исчезновения, похищения, пытки и другие нарушения основных прав и свобод человека стали обычной практикой российских оккупационных властей в АР Крым и г. Севастополь», - отметили в ведомстве.

В заявлении подчеркивается, что Россия продолжает дерзко и цинично нарушать свои международно-правовые обязательства, резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 68/262 от 27 марта 2014 года «Территориальная целостность Украины» и 71/205 от 19 декабря 2016 года «Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь (Украина)», приказ Международного суда ООН по применению предупредительных мер в рамках иска Украины к Российской Федерации о применении Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

«Призываем международное сообщество активно выступить в защиту прав и свобод жителей Крымского полуострова и заставить Россию прекратить преступную расправу над несогласными с оккупацией», - говорится в заявлении.

Как сообщал УНИАН, сегодня в оккупированном Крыму в Бахчисарае российские силовики задержали 15 человек. В Федеральной службе безопасности РФ в Крыму обвинили задержанных крымских татар в причастности к организации "Хизб ут-Тахрир".