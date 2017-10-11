Новая волна репрессий в Крыму: оккупанты во время обысков задержали 14 крымских татар

В рамках обысков, которые российские силовики проводят сегодня в аннексированном Крыму, задержаны 14 крымских татар.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил член Меджлиса крымскотатарского народа, председатель Комитета защиты прав крымско-татарского народа Эскендер Бариев.

«В оккупированном Крыму российские силовики проводят массовые обыски и аресты крымских татар. Задержаны 14 человек: Эльнур Асанов, Рефат Асанов, Эрнес Ибрагимов, Рудем Неджиев, Эльдар Асанов, Алимдар Белялов, Ахмад Сулейманов, Эскендер Люманов, Сулейман Асанов, Тимур Ибрагимов, Мемет Белялов, Сейран Салиев, Эрнест Аметов и Сервер Зекирьяев», - написал он.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 11 октября, крымскотатарский активист Заир Смедляев заявил об обысках в шести домах крымских татар. Позже он сообщил, что силовики увезли в Бахчисарайский РОВД пятерых крымских татар.

В Федеральной службе безопасности РФ в Крыму обвинили задержанных крымских татар в причастности к организации "Хизб ут-Тахрир".

***Представители международной исламской политической организации «Хизб ут-Тахрир» называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате, но они отвергают террористические методы достижения этого и заявляют, что подвергаются несправедливому преследованию в России. Верховный суд России запретил «Хизб ут-Тахрир» в 2003 году, включив в список 15 объединений, названных «террористическими». Этот запрет Москва распространяет и на территорию Украины в оккупированном Крыму.