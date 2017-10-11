Аваков опроверг заявление СК РФ об объявлении Интерполом в розыск Парасюка и других украинцев

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что информация Следственного комитета РФ об объявлении в международный розыск ряда граждан Украины, в том числе народного депутата Украины Владимира Парасюка, не соответствует действительности.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте коммуникации МВД Украины.

«Официально подчеркиваю, что, в соответствии с учетом Интерпола, по состоянию на 11 октября 2017 Парасюк и другие граждане Украины, которые фигурируют в публикациях российских СМИ, в международном розыске не находятся», - сказал Аваков.

Министр отметил, что Интерпол, согласно уставу, не рассматривает дела военного, религиозного, политического и расового характера. «В связи с очередной провокацией России МВД Украины направило обращение к генеральному секретарю Интерпола, в котором мы подчеркиваем недопустимость использования российской стороной механизмов Международной организации уголовной полиции - Интерпол для политического преследования граждан Украины», - добавил он.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 11 октября, в Следственном комитете РФ заявили, что в международный розыск объявлены трое граждан Украины за участие в беспорядках возле посольства РФ в Киеве 14 июня 2014 после атаки оккупантов на военный самолет Ил-76 под Луганском, а также народного депутата Украины Парасюка за «надругательство» над российским флагом во Львове в 2016 году.

Так, российским следствием установлена «причастность к нападению в 2014 году на Посольство РФ в Киеве граждан Украины Владимира Романцова, Алексея Бакая и Владимира Назаренко, которые принимали активное участие в умышленной порче имущества российской дипмиссии, последний также участвовал в надругательстве над государственным флагом РФ».

Парасюка в Следкоме РФ обвиняют в причастности к нападению в марте 2016 на Генеральное консульство РФ во Львове и в «надругательстве над государственным флагом» России. Российские следователи заявили, что в отношении указанных граждан Украины заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.