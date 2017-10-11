Нардепа Парасюка заочно арестовали в России за участие в митинге против российских оккупантов во Львове

Следственный комитет России объявил в международный розыск четырех граждан Украины, которых подозревают в "нападении" на российские дипломатические учреждения в 2014 и 2016 годах. Суд заочно арестовал всех фигурантов дела, передает "Медуза".

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Обвиняемыми по делу проходят Владимир Романцов, Алексей Бакай, Владимир Назаренко и депутат Верховной Рады Владимир Парасюк.

Романцова, Бакая и Назаренко обвиняют в нападении на посольство России в Киеве в июне 2014 года. Парасюк, по версии следствия, причастен к нападению на генконсульство во Львове в марте 2016 года. Всех фигурантов обвиняют в "нападении" на учреждение под международной защитой, а Назаренко и Парасюка, помимо этого, в надругательстве над российским флагом.

В российском Следственном комитете посетовали, что украинская сторона до сих пор не привлекла никого к ответственности за указанные так называемые "преступления".

14 июня 2014 года у российского посольства в Киеве начался митинг, который перерос в массовые беспорядки. В сторону здания бросали взрывпакеты и камни, расположенные рядом машины переворачивали.

Нападение на консульство во Львове произошло 9 марта 2016 года после марша в поддержку украинской летчицы Надежды Савченко, которая тогда находилась в российском СИЗО. В сторону консульства кинули петарду и дымовую шашку.