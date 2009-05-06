«Люфтганза» таки не взяла на борт Луценко: в МВД объяснили причину

В МВД Украины опровергают информацию отдельных, в том числе иностранных СМИ , о конфликте, который якобы имел место в аэропорту Франкфурта (Германия) с участием министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО.

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, 4 мая делегация Министерства внутренних дел Украины опоздала в транзитной зоне аэропорта Франкфурта на самолет немецкой авиакомпании «Люфтганза», представители которой отказались взять на борт украинскую делегацию.

Из-за этого недоразумения члены делегации приняли решение лететь следующим самолетом, но «никаких наручников, никакого нетрезвого конфликта, как утверждают отдельные СМИ, не было».

Также в ДСО МВД отметили, что из-за этого досадного инцидента не был нарушен порядок официальных встреч в Сеуле, куда следовала украинская делегация.

Как подчеркнули в ДОС, по состоянию на вчерашний день министр Ю.ЛУЦЕНКО провел встречу с премьер-министром Республики Корея, а также с министром общественной администрации и безопасности этой страны, во время которой было подписано совместное заявление о сотрудничестве по противодействию незаконной миграции и о сотрудничестве при подготовке к Евро-2012 – поскольку Республика Корея имеет значительный опыт в этой сфере, так как в 2002 году принимала на своей территории чемпионат мира по футболу.

Копия интернет-страницы немецкого издания Бильд