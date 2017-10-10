Украина по требованию ЕСПЧ отправляет в Краснодар к Грибу врачей, не дожидаясь разрешения России - МИД

Украина по просьбе Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) отправляет в Краснодар к незаконно удерживаемому 19-летнему Павлу Грибу врачей, не дожидаясь разрешения Российской Федерации. Об этом в комментарии УНИАН сказал директор департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Сергей Погорельцев.

Читайте такжеЕСПЧ хочет получить заключение украинских врачей о состоянии здоровья удерживаемого в РФ ГрибаПо словам дипломата, поскольку у Гриба неудовлетворительное состояние здоровья и потребность в медицинском уходе, учитывая просьбу отца, Генеральное консульство Украины в Ростове-на-Дону обращалось к российской стороне трижды с ходатайством о предоставлении разрешения на обследование парня врачами из Украины.

"Министерство здравоохранения (Украины) по нашей просьбе предоставило информацию о врачах, которые могут поехать в Россию и провести соответствующее обследование. Уже практически в тесном контакте с Минздравом было определено, кто поедет, и ожидается, что в ближайшее время эти врачи смогут поехать", - сказал Погорельцев.

"Смогут ли они добраться до Гриба - это вопрос, поскольку, действительно, в связи с письмом ЕСПЧ к адвокату есть просьба предоставить заключения украинских врачей указанному суду о состоянии здоровья Павла Гриба, и консульством были направлены российской стороне очередные обращения. Это одна нота (три письма) компетентным органам с требованием, учитывая позицию ЕСПЧ, допустить украинских врачей в период с 12 по 15 октября", - сообщил дипломат.

Он уточнил, что, согласно письму Европейского суда по правам человека, предоставить заключения о состоянии здоровья 19-летнего украинца необходимо до 16 октября.

"Сейчас такая ситуация, что, ожидая разрешения российской стороны, мы уже формируем пул этих врачей, врачи в ближайшее время выедут. Даже при отсутствии разрешения врачи выедут, и будем добиваться, консулы будут помогать, чтобы попасть к Грибу, посетить его", - сказал Погорельцев.

"Надеемся, что российская сторона выполнит соответствующее решение ЕСПЧ, предоставит, в конце концов, разрешение на посещение Гриба нашими специалистами. Надеемся, что уже завтра наши врачи смогут выехать от МИД. Там Генеральное консульство окажет им максимальное содействие", - отметил дипломат.

По словам Погорельцева, при содействии МИД врачей доставят к российско-украинской границе, где их встретят украинские дипломаты из Генконсульства в Ростове-на-Дону и доставят врачей в Краснодар.

"Будем максимально работать на результат, чтобы врачи посетили и посмотрели на его состояние здоровья и предоставили свои рекомендации и, конечно, подготовили соответствующее заключение для ЕСПЧ", - сказал Погорельцев.

Как сообщал УНИАН, 28 августа член общественного совета Государственной пограничной службы Украины Игорь Гриб заявил о пропаже своего 19-летнего сына. По его словам, 24 августа Павел поехал в белорусский Гомель на встречу с девушкой, с которой познакомился и общался только в социальных сетях. Девушка же должна была приехать на встречу из России.

Гриб-старший сказал, что Павел должен был вернуться в тот же день. Когда этого не произошло, отец поехал на поиски сына в Гомель. В Гомеле он выяснил, что Павел находится в розыске по ст. 205 Уголовного кодекса РФ (террористический акт), а инициатором розыска является ФСБ РФ по Краснодарскому краю (Сочи).

7 сентября стало известно, что Павел содержится в следственном изоляторе № 5 в Краснодаре.

13 сентября суд в Краснодаре постановил арестовать Павла до 17 октября.

15 сентября в МИД сообщили, что Гриба перевели из следственного изолятора в медицинское учреждение. 16 сентября его вернули в следственный изолятор.

6 октября адвокат Евгения Закревская заявила, что ЕСПЧ приглашает украинских врачей к Павлу, чтобы они оценили состояние его здоровья и узнали, получает ли он необходимое лечение. "Надеюсь, что украинские МИД, Минздрав и уполномоченный по правам человека сделают все для того, чтобы наши врачи побыстрее попали к Павлу Грибу. А РФ не осмелится нарушить прямое указание ЕСПЧ и не допустить их к Павлу", - сообщила адвокат.

Дело Гриба находится лично на контроле министра иностранных дел Украины Павла Климкина.