Арестованного в РФ Павла Гриба из СИЗО перевели в больницу

19-летнего гражданина Украины Павла Гриба перевели из следственного изолятора СИЗО в одно из медицинских учреждений в Российской Федерации, консул выясняет, куда именно. Об этом в комментарии УНИАН сообщила пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца.

«У нас есть информация от наших консулов. Сообщается о том, что Павла Гриба перевели в одно из специализированных медицинских заведений Российской Федерации. Мы сейчас пытаемся уточнить, куда именно и по какой причине», - сказала Беца.

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«С другой стороны, наш консул смог вчера передать продукты и вещи. Лекарства мы не смогли передать, потому что на них требуется специальное разрешение. Но 18 числа, 18 сентября, консул Украины, благодаря титаническим усильям наших консулов, наконец получил разрешение посетить Павла Гриба, что очень важно для того, чтобы узнать и о фактах задержания, и об обстоятельствах задержания, и что произошло на самом деле, и в каких условиях он содержится и каково состояние его здоровья», - сказала Беца.

Как сообщал УНИАН, 28 августа член общественного совета Госпогранслужбы Украины Игорь Гриб заявил о пропаже своего 19-летнего сына. По его словам, 24 августа он поехал в белорусский Гомель на встречу с девушкой, с которой познакомился и общался только в социальных сетях. Девушка же должна была приехать на встречу из России.

Гриб-старший сказал, что Павел должен был вернуться в тот же день. Когда этого не произошло, отец уехал на поиски сына в Гомель. В Гомеле он выяснил, что Павел находится в розыске по ст.205 Уголовного кодекса РФ (террористический акт), а инициатором розыска является ФСБ РФ по Краснодарскому краю (Сочи).

7 сентября Гриб-старший сообщил, что сына удерживают в следственном изоляторе № 5 в Краснодаре.

8 сентября в МИД Украины заявили, что украинские консулы и адвокат не могут получить доступ к Павлу.

11 сентября адвокат задержанного украинца Андрей Сабинин провел встречу с подзащитным.

13 сентября суд арестовал незаконно задержанного Павла Гриба до 17 октября.