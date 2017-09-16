В МИД Украины возмущены недопуском украинских врачей к арестованному в РФ Павлу Грибу

Министерство иностранных дел Украины призывает Российскую Федерацию безотлагательно предоставить возможность украинским врачам провести обследование незаконно задержанного 19-летнего гражданина Украины Павла Гриба. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе МИД Украины.

"Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с недопуском российской стороной, несмотря на многочисленные обращения, украинских врачей к незаконно удерживаемому гражданину Украины Павлу Грибу", - заявили украинские дипломаты.

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"11 сентября 2017 года Европейский суд по правам человека дал РФ срок до 25 сентября 2017 года сообщить Суд об актуальном состоянии здоровья П.Гриба и о рекомендуемых ему лекарственных препаратах", - напомнили в МИД.

"Учитывая критическое состояние здоровья Павла Гриба, Министерство требует от российской стороны безотлагательно предоставить возможность провести обследование задержанного украинскими врачами, которые готовы срочно прибыть к месту его содержания", - говорится в заявлении.

Также МИД Украины призывает международное сообщество осудить жестокое обращение российской стороны с незаконно задержанным украинцем Грибом и усилить политическое и дипломатическое давление на Российскую Федерацию для его освобождения.

Как сообщал УНИАН, 28 августа член общественного совета Госпогранслужбы Украины Игорь Гриб заявил о пропаже своего 19-летнего сына. По его словам, 24 августа он поехал в белорусский Гомель на встречу с девушкой, с которой познакомился и общался только в социальных сетях. Девушка же должна была приехать на встречу из России.

Гриб-старший сказал, что Павел должен был вернуться в тот же день. Когда этого не произошло, отец уехал на поиски сына в Гомель. В Гомеле он выяснил, что Павел находится в розыске по ст.205 Уголовного кодекса РФ (террористический акт), а инициатором розыска является ФСБ РФ по Краснодарскому краю (Сочи).

7 сентября Гриб-старший сообщил, что сына удерживают в следственном изоляторе № 5 в Краснодаре. 8 сентября в МИД Украины заявили, что украинские консулы и адвокат не могут получить доступ к Павлу. 11 сентября адвокат украинца Андрей Сабинин провел встречу с подзащитным.

13 сентября суд арестовал незаконно задержанного Павла Гриба до 17 октября.

15 сентября пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца сообщила, что Гриба перевели из следственного изолятора в один из медицинских заведений в Российской Федерации, консул выясняет, куда именно.

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«У нас есть информация от наших консулов. Сообщается о том, что Павла Гриба перевели в одно из специализированных медицинских заведений Российской Федерации. Мы сейчас пытаемся уточнить, куда именно и по какой причине», - сказала Беца.

«С другой стороны, наш консул смог вчера передать продукты и вещи. Лекарства мы не смогли передать, потому что на них требуется специальное разрешение. Но 18 числа, 18 сентября, консул Украины, благодаря титаническим усилиям наших консулов, наконец получил разрешение посетить Павла Гриба, что очень важно для того, чтобы узнать и о фактах задержания, и об обстоятельства задержания, и что произошло на самом деле, и в каких условиях он содержится и каково состояние его здоровья», - сказала Беца.