Россия не пустила украинских консулов и врачей к похищенному ФСБшниками Грибу

В Российской Федерации сегодня не дали разрешения украинским консулам посетить 19-летнего гражданина Украины Павла Гриба.

Об этом в комментарии УНИАН сказала пресс-секретарь МИД Марьяна Беца.

"Мы второй раз просили допуск консулов на 27 сентября. Мы обращались в Следственное управление ФСБ России в Краснодарском крае с просьбой позволить нашим консулам встретиться, но по состоянию на сейчас ответа мы от них не получили, то есть, фактически, разрешения на встречу нет", - заявила пресс-секретарь МИД.

"Мы также не получили разрешение на обследование его украинскими врачами", - добавила она.

Также она напомнила, что первый раз консулы смогли увидеться с 19-летним украинцем 18 сентября. Консулам удалось передать предметы первой необходимости, но тогда не удалось передать лекарства, потому что на это нужно специальное разрешение.

"И российские врачи якобы его обследовали, но у нас также нет никакой информации, что именно с ним делали, какие анализы, какие заключения, и скорее всего, это было сделано, по нашему мнению, с целью снять вопрос о обследовании Гриба украинскими врачами ", - сказала Беца.

Дипломат уточнила, что "по состоянию на данный момент у нас нет информации, что у него вообще есть какие-то лекарства". "Дают ли ему лекарства сейчас, у нас информации нет", - добавила она.

Как сообщал УНИАН, 28 августа член общественного совета Госпогранслужбы Украины Игорь Гриб заявил о пропаже своего 19-летнего сына. По его словам, 24 августа он поехал в белорусский Гомель на встречу с девушкой, с которой познакомился и общался только в социальных сетях. Девушка же должна была приехать на встречу из России.

Гриб-старший сказал, что Павел должен был вернуться в тот же день. Когда этого не произошло, отец уехал на поиски сына в Гомель. В Гомеле он выяснил, что Павел находится в розыске по ст. 205 Уголовного кодекса РФ (террористический акт), а инициатором розыска является ФСБ РФ по Краснодарскому краю (Сочи).

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2 сентября отец 19-летнего украинца обратился в Европейский суд по правам человека с заявлением в соответствии со статьей 34 (индивидуальные заявления) Европейской конвенции по правам человека. Его адвокатом будет защитник из Киева Евгения Закревская.

7 сентября стало известно, что Павел содержится в следственном изоляторе № 5 в Краснодаре.

В МИД Украины заявляли, что украинские консулы и адвокат не могут получить доступ к юноше. 11 сентября адвокат Андрей Сабинин провел с ним встречу.

11 сентября в ЕСПЧ решили приостановить рассмотрение в соответствии с правилом 39 Регламента Европейского суда по правам человека (Временные меры). В частности, суд решил обратиться с запросом к правительству Российской Федерации, чтобы получить медицинские документы о текущем состоянии здоровья Павла Гриба, о лечении задержанного украинца и медицинском обслуживании, которое он получает в следственном изоляторе.

13 сентября суд в Краснодаре постановил арестовать Павла до 17 октября.