Климкин хочет повезти послов на Закарпатье из-за позиции Венгрии по образовательному закону

Министр иностранных дел Павел Климкин приглашает европейских партнеров Украины посетить Закарпатскую область в связи с позицией Венгрии относительно языковых положений закона об образовании в Украине. Об этом Климкин написал в Twitter.

Читайте такжеКлимкин спросит у главы МИД Венгрии о выдаче венгерских паспортов гражданам Украины"Приглашаю наших европейских партнеров посетить Закарпатье. Планирую визит иностранных послов в этот регион, непосредственное общение с его жителями", - подчеркнул Климкин.

Как сообщал УНИАН, по данным венгерского издания Magyar Nemzet, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто отказался встречаться с Климкиным на Закарпатье для обсуждения языковых положений украинского образовательного закона.

9 октября Сийярто посетил Ужгород с целью проведения встречи с руководителями организаций закарпатских венгров. Учитывая то, что Климкин повторил свое предложение о совместной поездке на Закарпатье для обсуждения образовательного закона, Сийярто подчеркнул, что его украинский коллега опоздал с этим предложением, и с закарпатскими венграми следовало говорить до принятия закона.

В Ужгороде Сийярто также заявил, что будет инициировать пересмотр Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом из-за языковых положений нового закона Украины «Об образовании».

В свою очередь Климкин сегодня, 10 октября, подчеркнул, что Украина согласится на пересмотр Соглашения об ассоциации с Евросоюзом только с целью закрепления европейской перспективы Украины.

Климкин намерен в случае проведения встречи с Сийярто поставить вопрос о выдаче венгерских паспортов украинским гражданам.

29 сентября посол Венгрии в Украине Эрно Кешкень анонсировал визит Климкина в Будапешт на 12 октября.