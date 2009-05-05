Ющенко отменил кадровое назначение Тимошенко

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО остановил действие распоряжения Кабинета министров от 8 апреля №369-р о назначении Сергея БУХАЛЕНКОВА заместителем председателя Фонда государственного имущества Украины.

Текст соответствующего указа главы государства размещен на его официальном сайте.

По убеждению Президента, настоящий акт издан Кабинетом министров Украины вопреки Конституции Украины.

В частности, отметил В.ЮЩЕНКО, Основным Законом государства полномочия Кабинета министров по решению кадровых вопросов деятельности Фонда государственного имущества Украины сводятся к внесению премьер-министром Украины в Верховную Раду представления по кандидатуре на должность председателя этого Фонда (пункт 12 части первой статьи 85).

Полномочиями же по назначению заместителей председателя Фонда государственного имущества Конституция и законы Украины Кабинет министров Украины не наделяют, подчеркнул глава государства.

При таких обстоятельствах применение к Фонду государственного имущества Украины положений Закона Украины «О Кабинете министров Украины», которые определяют полномочия Кабмина по назначению на должности и освобождению от должностей заместителей руководителей центральных органов исполнительной власти (статья 22), является неправомерным.

Таким образом, по убеждению Президента, решив вопрос назначения заместителя председателя Фонда госимущества, Кабмин вышел за пределы своих полномочий и действовал способом, не предусмотренным Конституцией и законами Украины, чем нарушил приведенные нормы Конституции Украины.

Одновременно Президент обратился с представлением в Конституционный Суд по поводу соответствующего решения Кабмина.