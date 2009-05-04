В Непале погиб экс-нардеп от БЮТ

2 мая в Непале при невыясненных обстоятельствах погиб бывший народный депутат Украины Игорь Пилипчук.

Об этом со ссылкой на Zaxid.net сообщает Обком.

И. М. Пилипчук родился в 1961 году в г. Сосновка Львовской области. С августа 1985 года Игорь Пилипчук служил в рядах органов внутренних дел, был сотрудником тогдашнего ОБХСС. В 1991 году направлен на учебу в Академию МВД СССР, по окончании которой с 1993 года работал в региональном управлении БОП МВД Украины во Львовской области. В 1998 году И. М. Пилипчук избран депутатом Верховной Рады Украины, он входил во фракцию БЮТ. В парламенте занимал должность главы комитета по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией, а также возглавлял межпарламентскую группу Украина-Польша.

По завершении депутатской каденции Игорь Пилипчук стал вице-президентом корпорации «Экомет» (г. Киев). А с марта этого года вернулся на службу в органы внутренних дел Украины, возглавлял УБОП УМВД Украины в Тернопольской области.