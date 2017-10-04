Сторона России на переговорах в Минске признала задолженность за употребленную ОРЛО воду

Представитель Российской Федерации в рабочей подгруппе по экономическим вопросам Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе признал необходимость оплаты долга за потребленную в оккупированных районах Луганской области воду.

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Об этом сообщила пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер на своей странице в Facebook.

"В рамках экономической подгруппыпредставитель РФ признал необходимость оплаты долга за потребленную в ОРЛО воду и высказал готовность к участию в разработке механизма погашения задолженности в соответствии с украинским законодательством", - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 5 июля специальный представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в ТКГ Мартин Сайдик заявил, что участники переговорного процесса в рамках заседания Трехсторонней контактной группы договорились о создании устойчивого механизма оплаты за поставки воды на оккупированный Донбасс.