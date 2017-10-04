Украинская сторона в Минске настаивает на возвращении контроля над Дебальцево

Украинская сторона в Минске на переговорах Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе настаивает на возвращении контроля над оккупированным российскими силами Дебальцевым в Донецкой области.

Об этом сообщила пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер на своей странице в Facebook.

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"В целом ситуация с безопасностью остается тревожной. Устойчивый и полноценный режим тишины – принципиальное условие для продолжения работы по гуманитарным, политическим и социальным вопросам. В этом контексте одна из важных составляющих – возврат к линии разграничения, зафиксированной Меморандумом от 19 сентября 2014 года, по которому Дебальцево должно быть под контролем Украины; район Кальмиусского, Кумачово, Новоазовска и Саханки должен быть свободен от тяжелого вооружения; вдоль неподконтрольного Украине участка украинско-российской границы необходимо обеспечить зоны безопасности", - заявила Олифер.

Справка УНИАН. Согласно отчету Генштаба Вооруженных сил Украины относительно боевых действий на Дебальцевском плацдарме с 27 января до 18 февраля 2015 года, во время боевых действий в районе Дебальцево в период с 15 января до 18 февраля погибли 110 военнослужащих, 270 были ранены, 7 — взяты в плен и 18 пропали без вести. За все время обороны Дебальцевского выступа погибли 136 и ранен 331 военнослужащий ВСУ.

За ведение боевых действий в районе Дебальцево государственными наградами Украины награждены 379 военнослужащих (в том числе посмертно — 136).

Под Дебальцево в феврале 2015 года силам АТО в составе около 13 тыс. бойцов противостояли 19 тыс. российско-террористических войск.