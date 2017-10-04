Комитет по нацбезопасности призывает уволить Муженко после взрывов на военных складах

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны обратился к президенту Украины Петру Порошенко с просьбой уволить начальника Генерального штаба - Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины Виктора Муженко из-за недостатков в организации охраны складов боеприпасов.

Читайте такжеНачальник Генштаба должен понести ответственность за взрывы на военных складах - Бурбак

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель комитета Сергей Пашинский заявил на заседании комитета.

Он озвучил предложения комитета после обсуждения чрезвычайных событий на складах боеприпасов возле города Калиновка Винницкой области и в городе Балаклея Харьковской области. Члены комитета большинством голосов поддержали эти предложения.

"Первый блок о том, что ... согласно Конституции и законам Украины, закону Украины о Вооруженных силах и положению о Генеральном штабе, обратиться к президенту Украины об увольнении начальника Генерального штаба за систематические недостатки в организации этой работы ...", - сказал Пашинский.

"Второй вопрос - обратиться к министру обороны. У нас есть еще один человек, который несет персональную ответственность за это, это - руководитель ВСП. Это увольнение руководителя ВСП, который не обеспечил надлежащую охрану", - добавил глава комитета.

"Обратиться к президенту с требованием изучить институциональную целесообразность существования такой системы субординации и управления", - отметил он.

Читайте такжеСчитаю себя ответственным за ситуацию в Калиновке – Муженко

Эти три предложения нашли поддержку большинства членов комитета. Двое воздержались.

Как сообщал УНИАН, Полторак и Муженко были приглашены на заседание Комитета ВР по вопросам нацбезопасности и обороны, на котором планировалось рассмотреть вопрос хранения боеприпасов на военных складах. Однако они оба не явились.

Как отметил председатель комитета Пашинский, Полторак сообщил ему, что не придет на заседание из-за визита в Польшу, а Муженко отсутствует по неизвестным причинам.

На заседание комитета пришли заместитель министра обороны Игорь Павловский и заместитель начальника Генштаба Сергей Бессараб.