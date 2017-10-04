Министр обороны и глава Генштаба не прибыли на заседание комитета ВР по нацбезопасности

Министр обороны Украины Степан Полторак и начальник Генерального штаба - Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Виктор Муженко не явились на заседание Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны.

Как передает корреспондент УНИАН, первым вопросом депутаты рассматривали чрезвычайное событие, которое произошло на складах боеприпасов Министерства обороны неподалёку от города Калиновка Винницкой области.

В рамках этого вопроса предусмотрено заслушивание информации об использовании средств, выделенных по инициативе Комитета Кабинетом министров Украины Минобороны на рассредоточение вооружения и военной техники, повышение уровня защищенности опасных объектов хранения боезапаса ВСУ после событий на военных складах неподалёку от населенных пунктов Сватово и Балаклея.

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Как отметил председатель Комитета Сергей Пашинский, Полторак сообщил ему, что не придет на заседание из-за визита в Польшу, а Муженко отсутствует по неизвестным причинам.

В то же время на заседание прибыли заместитель министра обороны Игорь Павловский и заместитель начальника Генштаба Сергей Бессараб.

Как сообщал УНИАН, ранее председатель Комитета ВР по вопросам национальной безопасности и обороны Пашинский заявил, что на заседании комитета будет рассматриваться вопрос хранения боеприпасов на военных складах. На заседании планировали заслушать Полторака и Муженко.