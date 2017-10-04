Порошенко ввел в действие секретное решение СНБО о военном сотрудничестве с "отдельными государствами"

Президент Украины Петр Порошенко внес изменения в тайное решение о военно-техническом сотрудничестве с отдельными государствами», как сообщает "Радио свобода".

Глава государства указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны, принятое еще 13 сентября, которое определило эти изменения предыдущего решения СНБО от 28 августа 2015 года.

Содержание решения, как и перечень этих «отдельных государств», является тайным.

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Первоначальное решение СНБО «О военно-техническом сотрудничестве Украины с отдельными государствами» президент ввел в действие указом, подписанным просто в день принятия этого решения, 28 августа 2015 года.

В мае того же 2015 года, более чем через год после начала гибридной агрессии России против Украины, Кабинет министров Украины денонсировал подписанное в 1993 году соглашение с Россией о военно-техническом сотрудничестве.