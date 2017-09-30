Порошенко создал Высший суд по вопросам интеллектуальной собственности
13:58, 30 сентября 2017Политика
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Кабмин должен профинансировать мероприятия, связанные с реализацией указа президента.
Указ вступает в силу со дня его опубликования / фото УНИАН
Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о создании Высшего суда по вопросам интеллектуальной собственности. Текст документа обнародован на сайте главы государства.
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Согласно указу, президент постановил создать Высший суд по вопросам интеллектуальной собственности с местонахождением в городе Киеве.
Также президент поручил Кабинету министров обеспечить финансирование мероприятий, связанных с реализацией этого указа.
Указ вступает в силу со дня его опубликования. Он датирован 29 сентября.
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