СБУ завела дело на коммунистку Калетник за сепаратизм

Об этом сообщил местный житель на «горячую линию» СБУ в Винницкой области, сообщает ведомство в своем Facebook.

По этой информации следственным отделом управления СБУ в Винницкой области начато досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, совершенное лицом, которое является представителем власти) Уголовного кодекса Украины.

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«Наши следователи проверяют эту информацию, но хочу отметить, что Служба безопасности Украины занимает принципиальную позицию в вопросе защиты украинской государственности. Мы благодарны гражданам, которые, болея за государство, сообщают в СБУ о вероятной подготовке или совершении преступлений против основ национальной безопасности Украины. Ни одно такое сообщение не остается без внимания. Основанием для начала досудебного расследования является заявление и доказательства противоправных действий», - заявил советник председателя СБУ Маркиян Лубкивский

«Хочу также напомнить, что глава СБУ Валентин Наливайченко неоднократно высказывался по этому поводу: никто из тех, кто презирает Украину, конституционный строй, посягает на ее территориальную целостность, атрибуты государственности не избежит ответственности и не спрячется за депутатскими мандатами», - подчеркнул М. Лубкивский.