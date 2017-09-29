Сейм принял закон об обмене нелегалами между Польшей и Украиной

В пятницу, 29 сентября, Сейм Польши принял закон о реадмиссии (возвращении иностранцев, которые незаконно пересекли границу) между Польшей и Украиной. Об этом сообщает "Польское радио".

Согласно информации, закон содержит положения, которые регулируют реализацию задач, направленных на депортацию лиц, которые нелегально находятся на территории одной из стран.

"Речь идет о перечне пограничных пунктов пропуска для принятия человека назад", - сказал глава Управления по вопросам иностранцев Рафал Рогаля.

Напомним, в 2016 году из Польши в рамках реадмиссии и других соглашений в другие страны были возвращены почти 20 тыс. иностранцев. Большинство из них (почти 17 тыс.) отправили назад в Украину.

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Отметим, что реадмиссия – это взаимные обязательства государств, которые закрепляются в международных соглашениях, принять назад собственных граждан, а также граждан третьих стран и лиц без гражданства, которые незаконно прибыли на территорию одной из договаривающихся сторон или, прибыв законно, потеряли основания для легального пребывания.